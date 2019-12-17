Türkiye’ye yaptırım istenen ABD savunma bütçesi tasarısını Senato oylayacak

Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklayan, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan ABD’nin 2020 savunma bütçesi tasarısının, ABD Senatosu’nda oylanması bekleniyor.

ABD Senatosu.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun silahlı hizmetler komisyonları, 10 Aralık’ta aylar süren pazarlıkların ardından Pentagon’un (savunma bakanlığı) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde uzlaşmıştı. İki komisyon da Beyaz Saray’ın Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istemişti.

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Ardından, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, söz konusu 738 milyar dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) 48’e karşı 377 oyla kabul etmiş, tasarı, Senato’ya gitmişti. Senato’da ise tasarıya ilişkin görüşmelerin tamamlanması kararlaştırıldı. Böylece Senato’da yapılacak nihai oylamanın ardından tasarı, onay için ABD Başkanı Donald Trump’a gidecek.

Barış Pınarı Harekatı’nın ardından, 17 Ekim’de imzalanan mutabakat sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması talimatını verdiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 26 Kasım’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söylemişti. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtmişti.

Trump Senato’daki oylama öncesi Twitter’dan paylaştığı mesajda, tasarının Senato’dan geçmesi halinde imzalayacağını belirtmişti.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alınması, Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu tasarıda da yaptırım konusunda bir takvim öngörülmüyor.