Türkiye’ye yaptırım içeren tasarı, ABD Senatosu’ndan ‘ezici çoğunlukla’ geçti

Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının transferini yasaklayan, S-400 alımı nedeniyle de yaptırım uygulanması çağrısında bulunulan ABD’nin 2020 savunma bütçesi tasarısı, ABD Senatosu’nda ‘ezici bir çoğunlukla’ kabul edilerek onaylandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi 738 milyar dolarlık Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) 48’e karşı 377 oyla kabul etmiş, tasarı Senato’ya gitmişti. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da ise tasarı ezici bir çoğunlukla kabul edildi.

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ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun silahlı hizmetler komisyonları, 10 Aralık’ta aylar süren pazarlıkların ardından Pentagon’un (savunma bakanlığı) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde uzlaşmıştı. İki komisyon da Beyaz Saray’ın Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istemişti.

Tasarı, Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması nedeniyle Türkiye’ye üretici ortaklarından olduğu ancak projeye katılımının askıya alındığı F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını yasaklıyor. Aynı zamanda S-400 alınması, Rusya savunma sektörü ile yapılan önemli düzeyde bir alışveriş olarak tanımlanıyor ve ABD yasası gereği Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor.

Trump, imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.