‘Türkiye’ye yakın’ ABD Kongre üyesi Omar, ‘Türkiye’nin kimyasal silahı’nı sorguladı

ABD Temsilciler Meclisi’ne ilk kez seçilen iki Müslüman kadından biri olarak tanınan Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e, ‘Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sırasında sivillere karşı kimyasal silah kullanıp kullanılmadığının araştırılması’ çağrısında bulundu. Ilhan Omar’ın, Türkiye’nin desteklediği Kongre üyelerinden biri olduğu, zaman zaman ‘Erdoğan’ın müttefiki’ olarak nitelenen isimlerden bağış aldığı bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Demokrat Parti Minnesota milletvekili Omar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye yazdığı mektupta, ABD’nin bir NATO müttefikinin Kürt sivilleri beyaz fosforla kasıtlı olarak hedef alıp almadığını tespit etmesinin aciliyet taşıdığını belirtti.

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Beyaz fosfor konvansiyonel savaşta izin verilen ancak sivilleri hedef almak için kullanımı yasaklı olan yanıcı bir kimyasal madde. Cephanelere eklenebilen ve kamufle amacıyla yüksek miktarda duman yaratmak için kullanılabilen madde, kullanıldığında 810 santigrat derece sıcaklığa ulaşabiliyor.

Ilhan Omar’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası örgütler ve Suriye’nin kuzeyinde sahadaki gözlemcilerin 16 Ekim’de Türk askerlerinin beyaz fosfor kullandığını iddia ettikleri hatırlatıldı. Açıklamada, “Eğer bu iddialar doğruysa bu bir savaş suçu ve insanlığa karşı suçtur” ifadesi kullanıldı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün durumu takip ettiğini belirttiğine ancak tam kapsamlı bir soruşturma açmadığına dikkat çekilen açıklamada, Kongre üyeleri olarak, ABD’nin iddia edilen kimyasal saldırı hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu ele almak üzere brifing verilmesini istedikleri vurgulandı.

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Mektupta Dışişleri Bakanlığı’na da iddialarla ilgili tam, tarafsız ve çok boyutlu bir soruşturma yürütmesi çağrısı yapıldı. “Eğer saldırının yerel ya da uluslararası yasaları ihlal ettiği tespit edilirse, Kongre üyeleri BM Güvenlik Konseyi’nden olası bir karar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Soruşturması dahil suçluların sorumlu tutulmasını talep ediyor” dendi.

Ilhan Omar’ın öncülük ettiği girişim neticesinde kaleme alınan mektupta, Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komisyonu Afrika, Küresel Sağlık, Küresel İnsan Hakları ve Uluslararası Örgütler Alt Komitesi Başkanı Kongre üyesi Karen Bass, Juan Vargas ve Sheila Jackson Lee’nin de imzası bulunuyor.

Omar’ın mektupta sözünü ettiği olayın, 16 Ekim’de Resulayn’da yaşandığı belirtiliyor. Türkiye’nin buraya havadan operasyonunun ardından, vücutları ve yüzlerinde ağır yanıklar oluşmuş çocukların fotoğrafları ve videoları ortaya çıkmıştı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda verdiği ifadede, Türk ordusunun beyaz fosfor kullanıp kullanmadığı ve bunun savaş suçu oluşturup oluşturmadığı konusuna ‘baktıklarını’ söylemişti.

Jeffrey’in bu yanıtının yetersiz olduğunu düşünen dört Kongre üyesi, söz konusu mektupta, “Bu iddiaların ciddiyetini düşünerek, basitçe ‘bu konuya bakıyoruz’ demek uygun bir yanıt olmaktan çok uzak” ifadelerini kullandı.

Mektup, şöyle devam etti: “ABD, Türkiye’nin NATO müttefiki ve bu saldırının kurbanı oldukları iddia edilen Suriyeli Kürtler’in de ortağı olarak, 16 Ekim’deki saldırıyla ilgili tam kapsamlı bir soruşturmaya öncülük etmede eşsiz bir konuma sahip. Eğer bir NATO müttefiki uluslararası yasaları ihlal ediliyor ve cezasız kalıyorsa, bu durum ittifakın diğer ülkelerine de yansır. Esad’a, Rusya’ya ve İran’a propaganda zaferi sağlar, bu ülkeler ‘sadece siyasi çıkarlarına hizmet ettiğinde kimyasal silah kullanımını cezalandırıyorlar’ iddiasında bulunabilir.”

Ilhan Omar’ın Türkiye’nin desteklediği bir Kongre üyesi olduğu belirtiliyor. ABD medyasında ‘Erdoğan müttefiki’ olarak nitelendirilen temsilcilerden bağış aldığı vurgulanan Omar’ın, siyasal kampanya kayıtlarında, son olarak Türk-Amerikan Ulusal İstikamet Komitesi (TASC) adlı bir örgütten, 1500 dolar bağış aldığının kaydedildiği bildiriliyor. Omar’ın, TASC başkan yardımcısı olan ve Erdoğan’a yakın bir isim olduğu öne sürülen Dr. Halil Mutlu ile de çekilmiş fotoğrafları, söz konusu örgütün web sitesinde yer alıyor.