Zara, ‘Türkiye’ye veda’ haberini yalanladı: Faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek

Giyim markası Zara, Türkiye pazarından çıkmayacağını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Zara’nın Türkiye’den çıkma kararı aldığını ve sadece internet üzerinden satış yapacağını yazmıştı. Altaylı’nın ‘Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri’nden aldığını söylediği bu bilgiyi, Diken dahil olmak üzere birçok basın kuruluşu haberleştirmişti.

Reklam

Dünya’dan Uğurcan Gökçen’e konuşan bir Zara yetkilisi iddiayı yalanlayarak, “Bu konuda resmi bir açıklamamız yok, bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Faaliyetlerimiz devam ediyor, edecek” dedi.

Dünyanın 93 ülkesinde faaliyet gösteren Inditex çatısı altında bulunan Zara’nın 2016 yılında yeni girdiği pazarlar arasında Aruba, Nikaragua, Vietnam, Yeni Zelanda ve Paraguay bulunuyor.

Inditex’in altında Zara’nın yanı sıra Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho gibi yedi marka daha yer alıyor.

Zara’nın Türkiye’de 21’i İstanbul’da olmak üzere 36 mağazası bulunuyor.

Zara, Mango ve Next markalarına üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi, 79 haftadır grevde.