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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye teslimatı durmuştu: F-35 ofisine göre ortaklarla mevcut program sürecek

F-35 Ortak Program Ofisi tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini belirtti.

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre, ofisten yapılan açıklamada gelecekteki politika talimatlarına uyulacağı ifade edildi.

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Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına ilişkin bütçe yasasını onaylamıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

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Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 projesi kapsamında alacağı ilk uçak için haziran ayında teslim töreni yapılmıştı. Uçağın Kasım 2019’dan itibaren Türkiye’deki görev yerine gelmesi bekleniyordu.

Türkiye’nin toplam 100 adet F-35 savaş uçağı satın alması öngörülürken, halihazırda 30 adet uçak için sipariş verilmiş durumda.

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