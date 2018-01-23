Türkiye’ye silah satışı nedeniyle eleştirilen Alman bakan, Afrin harekatı için uyardı

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Türkiye’ye silah satışlarını durdurması için baskı altında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak, Türkiye’nin Afrin’de başlattığı sınır ötesi operasyonun sivillere olası etkilerine ilişkin endişelerini aktardı.

Alman dışişleri bakanlığından bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Gabriel, Çavuşoğlu’na Suriye’de tırmanan gerilimin insani etkileri hakkında endişe duyduğunu söyledi. İki bakanın Suriye’de siyasi sürecin yoğun şekilde devam etmesi üzerinde anlaştığı belirtildi.

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Silah anlaşmasıyla normalleşme

Gabriel Türkiye’ye karşı konuşmadığı ve Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketinin Türkiye’nin sahip olduğu Alman üretimi tankları iyileştirmesine izin verme niyeti nedeniyle hem muhalefetin hem de Başbakan Angela Merkel’in muhafazakar partisinin baskısı altında.

Son olarak, Alman hükümetinin savunma sanayii şirketi Rheinmetall’in Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Leopard tanklarının modernize etmesini onaylayacağı belirtilmişti.

Almanya’nın sınır ötesi harekat hakkındaki endişelerinin iki ülke arasındaki geçen hafta başlayan yakınlaşmayı karmaşık hale getirebileceği düşünülüyor. Berlin ve Ankara, Almanyalı Türk gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanmasının ardından askıya aldıkları ikili görüşmelere geçen hafta tekrar başladı.

Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerilim nedeniyle son aylarda Almanya’dan Türkiye’ye yapılan silah ihracatı askıya alınmıştı. Ancak son dönemde iki ülke arasında yumuşama sinyalleri gelmişti. Türkiye’de tutuklu bazı Alman vatandaşlarının tahliye edilmesi Berlin memnuniyetle karşılanmıştı.

İki ülke arasında varılan silah anlaşmasının da normalleşmede ilk adım olarak değerlendirilebileceği belirtilmişti.

‘Tank planı durdurulmalı’

Muhafazakar dış politika uzmanı ve parlamento üyesi Norbert Roettgen, Sueddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Gabriel’in tankların yenilenmesini onaylama planlarını durdurması gerektiğini söyledi.

Roettgen, Almanya’nın böyle bir zamanda tank yenilemeleri sağlayamayacağının ‘son derece açık’ olduğunu söyledi.

Almanya savunma bakanlığı sözcüsü, Türkiye’nin 1980’lerden 2000’li yılların sonunda 750’den fazla tank satın aldığını doğruladı ancak tankların Suriye’de kullanıldıklarına ilişkin basında yer alan fotoğraflar dışında doğrudan bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Der Spiegel dergisinde Almanya’nın Türkiye’nin Rheinmetall’dan Leopar tanklarını modernize etme isteğini onaylanmasına doğru ilerlediğini bildiren habere ilişkin açıklama yapmadı.

‘Kirli anlaşma’ mı?

İki ülke arasındaki silah anlaşmalarının başta gazeteci Deniz Yücel olmak üzere Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının durumuyla bağlantılı olduğu belirtiliyordu.

Gabriel’in, iki ülke arasındaki silah anlaşmasının onaylanması için Yücel’in cezaevinden çıkmasını şart koştuğu bir süredir dile getiriliyordu. Son olarak, Yücel “Kirli anlaşma varsa ben yokum” diyerek buna karşı çıkmış, Gabriel’se, “Kirli anlaşma yok” diye yanıt vermişti.