Türkiye’ye silah ihracatını 11 kez reddeden Almanya, 54 kez onaylamış

Türkiye’ye silah ihracatını, silahların halka karşı kullanılmasından ‘endişe ederek’ 11 defa geri çevirdiği ortaya çıkan Almanya’nın buna karşılık yıl başından bu yana 54 talebi de onayladığı ortaya çıktı.

Hafta başında Sol Parti Milletvekili Jan van Aken’in soru önergesine yanıt veren Alman ekonomi bakanlığı, Kasım 2016’dan bu yana Türkiye’nin silah talebinin 11 kez geri çevrildiğini açıklamıştı.

Ekonomi bakanlığının yanıtına göre, Türkiye’deki insan hakları durumu silah satmama kararında önemli rol oynamış, Alman hükümeti, darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiğini vurgulamıştı.

Son bilgiler ise bir soru önergesinin daha verilmesiyle ortaya çıktı.

Sadece üç ayda

Yeşiller milletvekili Özcan Mutlu’nun soru önergesine verilen yanıta göre Almanya 1 Ocak 2017’den bu yana 54 kez Türkiye’ye yönelik silah sevkiyatına onay verdi. Yaklaşık iki buçuk aylık bir dönemde satışına onay verilen sevkiyat miktarının 21 milyon 800 bin avro değerinde olduğu belirtildi.

Onay verilen sevkiyatlar arasında en büyük kalemi 18 milyon avroluk meblağla bombalar, torpido ve füzeler oluşturuyor. Kamu kanalı ARD’nin internet sayfasında yer alan haberde, savaş gemileri için elektronik ve askeri yazılımın yanısıra, sekiz defa onay verilen ve sayısı bilinmeyen miktarda tabanca sevkiyatı da izin verilenler arasında.

Aylık ortalama 7 milyon avro

Resmi verilere göre Almanya, 2016 yılında Türkiye’ye toplamda 84 milyon avroluk silah sevkiyatına onay verdi. Bu, geçen yıl Türkiye’ye yapılan sevkiyatın aylık ortalama 7 milyon avro olduğu anlamına gelirken, 2017 yılı içerisinde ise bakanlığın açıkladığı rakamlara göre aylık ortalama silah ihracatının değerinin 9 milyon avroya çıktığı görüldü.

Alman hükümetinin mevcut gelişmelere rağmen, Türkiye’ye silah sevkiyatına devam ettiğini kaydeden Mutlu, “Almanya’nın durumu anlaması ve silah sevkiyatını durdurması için daha ne yaşanması gerekiyor” diyerek, silah sevkiyatının sürmesini eleştirdi.

Deutsche Welle’nin Heilbronner Stimme gazetesinden aktardığına göre de Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht, Londra saldırısının hemen ardından Alman hükümetinin işbirliği yaptığı ülkelere dikkat etmesini istedi.

Wagenknecht, “Biz de Almanya’nın işbirliği yaptığı ve silah sağladığımız ülkelere daha yakından bakmalıyız. Suudi Arabistan, Katar ve Erdoğan’ı kast ediyorum. Bunların hepsi İslamcı terör gruplarının aktif destekçileridir” dedi.