Türkiye’ye S-400 yaptırımlarını içeren tasarı ABD Senatosu’ndan geçti

ABD’de, Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeleri içeren tasarı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da çoğunluk oyuyla geçti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’ye CATSAA yaptırımlarını içeren tasarı, Senato’dan 84’e 13 (üçte iki) çoğunlukla geçti. Eğer Trump tasarıyı veto ederse Senato tekrar toplanacak ve bir kez daha tasarıyı onayladığı takdirde yaptırımlar devreye girecek.

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Tasarının destekçileri, iki partiden de destek gelmesi üzerine, Trump’ın tasarıyı veto etme tehdidini yeniden gözden geçirmesini umuyor.

Beyaz Saray yetkililerinden, bugün erken saatlerde Trump’ın pozisyonunun değişmediği bilgisi geldi. Cumhuriyetçi başkanın tasarıyı veto etmesi, imzalaması veya imzası olmadan kanun haline gelmesine izin vermesi için Pazar günleri hariç 10 günü olacak.

Reuters ajansında yayınlanan haberde ikisi ABD’li yetkili olmak üzere konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre, yaptırımların Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’e uygulanacağı belirtilmişti.

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Tasarıda Türkiye ile ilgili neler yer alıyor?

2017 tarihli ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) göre, ABD başkanının ihlalde bulunan ülkelere yönelik olası 12 yaptırımdan en az beşini seçmesini gerekiyor. Hafif ile sert arasında değişen 12 seçenek kişileri veya varlıkları hedef alabiliyor.

12 seçenek şöyle:

1) ABD ihracat-ithalat bankası kredisi veya yardımlarına yönelik yaptırım

2) ABD mal ve hizmet ihracatına yönelik yaptırım

3) ABD finans kurumlarından alınan büyük kredilere yönelik yaptırım

4) Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından alınan kredileri bloke etmeye çalışmak

5) ABD hükümeti fonlarına sahip olan veya ABD piyasa yapıcı kurum olarak hizmet veren finansal kurumlara yönelik yaptırımlar

6) ABD’den mal veya hizmet tedarikine yönelik yaptırım

7) ABD yasalarına tabi herhangi bir döviz işlemine yönelik yaptırım

8) ABD kanunlarına tabi herhangi bir banka ödemesi veya transferine yönelik yaptırım

9) Mülkiyetle ilgili her türlü işleme yönelik yaptırım

10) ABD varlıklarına yapılan herhangi bir yatırıma yönelik yaptırım

11) Yaptırım uygulanan kurum veya kişi ile ilgili kurumsal görevlilere vize verilmemesi

12) Yaptırımların hedefinde olan kurum veya kişinin yöneticilerine yönelik yaptırımlar.

Yasada, yaptırımların ‘ithal edilen malları’ kapsamaması istendi.

Bu mallar da ‘doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı’ şeklinde sıralandı.

Yaptırımların kaldırılmasının şartları ise şu şekilde belirtildi: “Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde Kongrenin gerekli komitelerine, Türkiye’nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400’leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını, Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400’leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye’den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için CAATSA’nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir.”

AA’nın aktardığına göre, tasarıda, Türkiye’nin aldığı altı F-35 uçağının da ABD Hava Kuvvetlerince kullanılması için gerekli yetkilendirme yapıldı.

Söz konusu uçaklar, Türkiye’nin satın aldığı S-400’ler sonrası programdan çıkarılmıştı.