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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye mali yardım önerisi: ‘Şu an için’ Alman hükümetinin gündeminde değil

 

Alman hükümeti Türkiye’ye mali yardımın şu an için gündemlerinde olmadığını açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye’nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini istemişti.

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DW Türkçe’nin haberine göre, SPD’nin bu önerisine yanıt veren Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, hükümet ilkesel olarak ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye’den yana olmakla birlikte, mali yardımın ‘şu an için gündemde olmadığını’ ifade etti.

28-29 Eylül’de Almanya’yı ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefon görüşmesi yaparak, ziyaret öncesi 21 Eylül’de her iki ülkenin maliye ve ekonomi bakanlarının hazırlık amacıyla bir araya gelmelerinin kararlaştırılmıştı.

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Fotoğraf: Reuters

Alman basını Erdoğan’ın bu ziyaretine ilişkin, cumhurbaşkanının krizin eşiğindeki Türk ekonomisine destek istemek için Almanya’ya geldiğini yazarken, son olarak haftalık Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurması için Türkiye’yi ikna etmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Türkiye, ABD’li pastör Andrew Brunson’ı ev hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, son dönemde verilerin kötü geldiği Türk ekonomisi ABD krizi sonrası çalkantıya girmiş, Ankara, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başlamıştı.

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