Türkiye’ye göç yüzde 17 arttı: Ülkeden en çok 25-29 yaşındakiler göç etti

Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17.2 artarak 677 bin 42 kişiye çıktı. Ülkeden göç edenlerin çoğunluğu ise 25-29 yaş aralığında.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 98 bin 554’ü Türkiye vatandaşı iken 578 bin 488’i yabancı uyruklu. Bunların yüzde 54.4’ünü erkek, yüzde 45.6’sını kadınlar oluşturdu.

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Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 2’lik artışla 330 bin 289 oldu. Bu nüfusun yüzde 54.6’sı erkek, yüzde 45.4’ü kadın.

Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863’ü Türkiye vatandaşıyken 245 bin 426’sının yabancı uyruklu.

25-29 yaş grubu ilk sırada

Geçen yıl Türkiye’ye göç edenler yaş grubu özelinde incelendiğinde, 25-29 yaş grubunun yüzde 13.3 ile ilk sırada. Bunu yüzde 12.2 ile 20-24, yüzde 11.6 ile 30-34 yaş grubundakiler izledi.

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Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15.2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bunu yüzde 13 ile 30-34 ve yüzde 12.6 ile 20-24 yaş grubu takip etti.

En fazla göç alan-veren İstanbul

Türkiye’ye geçen yıl göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 45.3 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 9.2 ile Ankara, yüzde 6.5 ile Antalya, yüzde 3.5 ile Bursa ve yüzde 2.2 ile İzmir izledi.

Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 42.5 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u yüzde 8.7 ile Ankara, yüzde 5.4 ile Antalya, yüzde 3.4 ile İzmir ve yüzde 3.2 ile Bursa takip etti.

En çok Irak’tan göç alındı

Geçen yıl ülkeye gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 14.5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak’ı yüzde 13.8 ile Türkmenistan, yüzde 8.2 ile Afganistan, yüzde 7.5 ile Suriye ve yüzde 7.3 ile İran izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 23.9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 7.3 ile İran, yüzde 6.8 ile Afganistan, yüzde 6 ile Azerbaycan ve yüzde 5.7 ile Türkmenistan izledi.