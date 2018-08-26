Nobelli Sancar Türkiye’ye gelmek istemiyor: Küsüm ülkeye, bölünmüşlük üzüyor

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Nobelli bilim adamı Aziz Sancar’la yaptığı Anıtkabir ziyaretini aktardığı yazısında Sancar’ın “Ben küsüm ülkeye” dediğini paylaştı.

Bursalı, İstanbul’daki evinde çalışırken telefonunun çaldığını ve Sancar’ın “Pazar günü Ankara’ya gel, bütün gün beraber olalım, Atatürk’e gidelim” dediğini yazdı.

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Cumhuriyet yazarı şöyle devam etti: “Bu yıl Türkiye’ye gelmeyecekti. Türkiye’deki siyasi gelişmelerden rahatsızlığını dile getiriyordu: ‘Ben küsüm ülkeye’… Keskin, eleştirel bakışlı gülmeyen bir fotoğrafını paylaşmıştı benimle. ‘Ruh halim bu, bunu kullanın’ demişti, o sırada Bahçeşehir Üniversitesi’nce basılan İngilizce ‘Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü’ kitabının kapağı için (Yunanca çevirisi de hazır, sonbaharda basılacak). Aziz Sancar hâlâ aynı ruh halinde! Ülkenin toplumca bölünmüş yapısı kendisini son derece üzüyor, bu duygusunu en üst düzeyde yetkililere de iletiyor ve ülkeye gelmek istemiyor.”

Sancar’ın ‘küs olmasına’ rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası Beştepe’de düzenlediği törene katıldığını hatırlatan Bursalı, “Uzun uçak yolculuğu yıpratıcıdır, sevmiyor; zaten bir de kulak sorunu yaşadı. Türkiye’den çok davet alıyor, özellikle bilimsel kongrelerde Sancar’ı görmek, dinlemek, tartışmak, sohbet etmek, ağırlamak istiyorlar. Şüphesiz ki hepsine gitmesi mümkün değil, ama bir iki önemli büyük kongrede bizim bilimcilerle buluşmasının iyi olacağını söylüyorum ona. Mesela bir kongrede Nobel’den sonra kendi alanındaki gelişmeleri ve son yaptığı çalışmaları anlatabilir. Sancar, Türkiye’de bilim insanlarını motive edici, tetikleyici bir karakter, buna ihtiyaç var. Türk bilim insanları laboratuvarında araştırmalarına sık sık misafir oluyor, üst düzey katkıda bulunuyorlar. Onlardan çok memnun” diye yazdı.