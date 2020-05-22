Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili ‘FETÖ organizasyonu’ suçlamasına, “Bahçeli, 20 banka iflas ederken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler” cevabını verdi.