Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 99.26 azaldı.
Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda 24 bin 238 kişi oldu.
2019 yılının aynı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 3.3 milyon kişi olmuştu.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak-nisan döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 51.2 azalışla 4.26 milyon oldu.
Nisan ayında hava yolu şirketleri corona virüsü salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmişti.