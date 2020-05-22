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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 99.26 azaldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı nisanda 24 bin 238 kişi oldu.

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2019 yılının aynı ayında yabancı ziyaretçi sayısı 3.3 milyon kişi olmuştu.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocak-nisan döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 51.2 azalışla 4.26 milyon oldu.

Nisan ayında hava yolu şirketleri corona virüsü salgını nedeniyle uçuşlarını iptal etmişti.

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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocakta yüzde 16 arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11 ayda yüzde 14 artarak 43 milyon oldu

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yüzde 16.7’lik artış 

Temmuzda otel doluluğu yüzde 2.1, oda fiyatları yüzde 14 arttı

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