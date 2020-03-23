Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artıp 1.73 milyona çıktı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artarak 1.73 milyona çıktı.
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 9.7 artışla 3.52 milyona yükseldi.
Yaramazlara biraz batar!
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artarak 1.73 milyona çıktı.
Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 9.7 artışla 3.52 milyona yükseldi.
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin zabıt katibinde yeni tip corona virüsü tespit edildi. Bunun üzerine dört mahkemenin personeline idari izin verildi.
İstanbul’da iki haftada toplu taşımayı kullanan 65 yaş üstü yolcu sayısı yüzde 69 azaldı.
Yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınında son 24 saatte Türkiye’de dokuz kişi daha hayatını kaybetti, 289 yeni vaka var.