Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artıp 1.73 milyona çıktı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artarak 1.73 milyona çıktı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 9.7 artışla 3.52 milyona yükseldi.