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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artıp 1.73 milyona çıktı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubatta yüzde 3.8 artarak 1.73 milyona çıktı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye yılın ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 9.7 artışla 3.52 milyona yükseldi.

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Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocakta yüzde 16 arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11 ayda yüzde 14 artarak 43 milyon oldu

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yüzde 16.7’lik artış 

Temmuzda otel doluluğu yüzde 2.1, oda fiyatları yüzde 14 arttı

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