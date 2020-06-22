Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde 99 azaldı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99.26 azaldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemi verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı mayısta 29 bin 829 olurken, bu rakam geçen yılın ayında 4.02 milyon düzeyindeydi.

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Yabancı ziyaretçi sayısı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66.35 azalışla 4.29 milyon oldu.

Corona virüsü salgını sonrası güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle düşüş trendine giren yabancı ziyaretçi sayısı mart ayında yüzde 67.83, nisan ayında da yine yüzde 99.26 gerilemişti.