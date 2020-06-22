Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde 99 azaldı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99.26 azaldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı mayıs ayı ve ocak-mayıs dönemi verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı mayısta 29 bin 829 olurken, bu rakam geçen yılın ayında 4.02 milyon düzeyindeydi.

Reklam

Yabancı ziyaretçi sayısı ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66.35 azalışla 4.29 milyon oldu.

Corona virüsü salgını sonrası güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle düşüş trendine giren yabancı ziyaretçi sayısı mart ayında yüzde 67.83, nisan ayında da yine yüzde 99.26 gerilemişti.

Turizm bakanı: Oteller tam kapasite çalışacak ama sosyal mesafeye uyulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm başlar

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocakta yüzde 16 arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11 ayda yüzde 14 artarak 43 milyon oldu

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yüzde 16.7’lik artış 

Temmuzda otel doluluğu yüzde 2.1, oda fiyatları yüzde 14 arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 99.3 azaldı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...