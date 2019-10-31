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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyona yükseldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yabancı ziyaretçi sayısı ocak-eylül döneminde ise yüzde 14.5 artışla 36.4 milyona çıktı.

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Türkiye’ye ocak-eylül döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 15.28 artışla Rusya birinci, yüzde 12.43 artışla Almanya ikinci, yüzde 16.05 artışla Britanya üçüncü.

İlk üçlüyü Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yüzde 16.7’lik artış 

Temmuzda otel doluluğu yüzde 2.1, oda fiyatları yüzde 14 arttı

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