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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 11 ayda yüzde 14 artarak 43 milyon oldu

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artışla 2.19 milyon oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yabancı ziyaretçi sayısı ocak-kasım döneminde ise yüzde 14.31 artışla 42.91 milyon olarak kaydedildi.

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Türkiye’ye bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 16.05 pay ve 6.9 milyon kişi ile birinci, Almanya yüzde 11.27 pay ve 4.8 milyon kişi ile ikinci, Britanya yüzde 5.84 pay ve 2.5 milyon kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Ağustosta yabancı turist sayısı yüzde 17 arttı

Temmuz ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısında yüzde 16.7’lik artış 

Temmuzda otel doluluğu yüzde 2.1, oda fiyatları yüzde 14 arttı

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