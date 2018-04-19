Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’ye gelen robot ‘Sophia’ adalet istedi: Dünyada herkes için yeterli kaynak var

Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot ‘Sophia’, Türkiye’ye gelip mesaj verdi: “Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var.”

Fotoğraf: Hanson Robotics

‘Sophia’, Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almıştı.

Reklam

Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan ‘Sophia’, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek ‘Marketing Meetup’ etkinliğine konuk olan ‘Sophia’, Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladı.

Reklam

“Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?” sorusuna Sophia, “Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak” yanıtını verdi.

‘Şimdiden bayramınızı kutluyorum’

Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladığı konuşmasının sonunda “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” diyen ‘Sophia’, deneyimin kendisi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

‘Sophia’ sözlerini şöyle bitirdi: “Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye’de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım.” 

Bahçeli’ye robot Sophia’yla ‘düello’ teklifi: Yeterince cesursa sohbete açık

Konya’da üretildi: İnsansı robot ADA mangal yapıp çay demliyor

Bakanın sözünü kesen robot özür diledi: Yanlışlıkla yapmış

Bakan, sözünü kesen robota çattı: Kim kontrol ediyorsa gereğini yapın

Bahçeli duymasın: İlk vatandaş robot Sophia, Türkiye’ye geliyor

İlk vatandaş robot Sophia: Robotların da hakkı var, aile kurmak istiyorum

İlk yapay zeka vatandaşı: Altı yaşında, Tokyo’da yaşıyor, konuşmaya bayılıyor

Tarihte ilk: Robot ‘Sophia’ vatandaş oldu

İnsansı robot orkestra yönetti

Çin’de Komünist Parti yönetimini eleştiren iki robotun ‘fişi çekildi’

İnsanlığın son ‘marifet’i: Seksist robotlar

Dünya, kalbi olan robot görsün!


Share15
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 15

SON HABERLER

Akşam Postası / 19 Nisan 2018

1- YSK atışması…CHP: Yüksek sabotaj kurulu olmasın, AKP: Tarafsızlığıyla parlıyor
Siyasette erken seçimin yanısıra, 2017 yılının son aylarında kurulup teşkilatlanmasını yeni tamamlayan İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimine katılıp katılamayacağı da tartışılıyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...