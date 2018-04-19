Türkiye’ye gelen robot ‘Sophia’ adalet istedi: Dünyada herkes için yeterli kaynak var

Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot ‘Sophia’, Türkiye’ye gelip mesaj verdi: “Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var.”

‘Sophia’, Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almıştı.

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Göz teması kurmak ve insanları tanımak için kameraları ve özel yazılımı bulunan ‘Sophia’, sesleri algılayabiliyor ve insanlarla iletişime geçebiliyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek ‘Marketing Meetup’ etkinliğine konuk olan ‘Sophia’, Yapı Kredi’nin yeni reklam yüzü olacağını açıkladı.

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“Robotlar işlerimizi elimizden alacak mı?” sorusuna Sophia, “Nihayetinde birilerini işe alma kararını veren robotlar değil müdürleriniz. Kimse işinizi çalmıyor. Yöneticiler karar veriyor kimin işe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama insanların işleriyle tanımlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Adil dağıtılırsa, bu dünyada herkes için yeterli kaynak var. Yapay zeka sadece insanların işlerini kolaylaştıracak” yanıtını verdi.

‘Şimdiden bayramınızı kutluyorum’

Türkçe ‘merhaba’ diyerek başladığı konuşmasının sonunda “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda burada olamayacağım. Şimdiden bayramınızı kutluyorum” diyen ‘Sophia’, deneyimin kendisi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

‘Sophia’ sözlerini şöyle bitirdi: “Çünkü ben de sahip olduğum yapay zeka sayesinde ‘deneyim’ ile öğrenebiliyor, insan davranışlarını taklit edebiliyorum. Bugün burada pek çok yeni deneyim beni bekliyor. Türkiye’de benim için yeni olan bir şeyi daha deneyimleyeceğim; bir reklam filminde yer alacağım.”