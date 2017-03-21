Türkiye’ye bir yasak da Britanya’dan: Uçuşta elektronik cihaz taşınamaz

ABD’nin ardından Britanya da, Türkiye’nin de arasında bulunduğu altı ülkeden yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasakladı.

Yasak kapsamında Türkiye’nin yanısıra Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan da yer alıyor. Yasağın gerekçesi ise kamu güvenliği.

Britanya Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, “Bu noktalardan Birleşik Krallık’a direkt uçuşlarda yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu adımların yolcuların güvenle yolculuk yapmasını sağlamak için gerekli ve uygun olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Yasak kapsamında yolcular 16 cm genişlik, 9.3 cm en ve 1.5 cm kalınlık boyutlarından büyük fotoğraf, dizüstü bilgisayar ve tabletler kabinde taşınamayacak. Bu eşyalar bagajda taşınabilecek.

Yasağı ilk ABD getirmişti, THY doğrulamıştı

ABD basınında çıkan haberlerde, tamamı Müslüman sekiz ülkeden ABD’ye yapılan doğrudan uçuşlarda el bagajına cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasının yasaklanacağı duyurulmuştu.

Ürdün Kraliyet Havayolları ve Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı haberi doğrularken, AP’ye konuşan üst düzey bir yetkili de, söz konusu şehirlerden birinin de İstanbul olduğunu duyurmuştu.

THY de çıkan haberleri doğrulamıştı.