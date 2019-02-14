Türkiye’ninki 46 milyon: Paris 50 milyon turistle rekor kırdı

2018 turizm verilerine göre ziyaretçi sayısında Fransa’nın başkenti Paris, Türkiye’yi geride bıraktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl Türkiye’yi 46,11 milyon kişi ziyaret ederken söz konusu rakam İstanbul için 12 milyon 355 bin 122’ydi. 2018’de Türkiye’ye gelen turistler 29,51 milyar dolarlık (yaklaşık 156 milyar lira) harcama yapmıştı.

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Görsel: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

‘Sarı Yelekliler’e rağmen

Paris Turizm Komitesi tarafından bugün açıklanan verilere göre 2018’de Paris’i 50 milyon kişi ziyaret etti. Söz konusu rakamla rekor kırılırken, geçen kasımdan bu yana devam eden ‘Sarı Yelekliler’* eylemlerinin turist sayısını düşürdüğüne inanılıyor. Zira 2018’de ortalama yüzde 76,5 olan otellerin doluluk oranı son ik ayda yüzde 2,5 oranında düştü.

Görsel: Paris Bölgesi Turizm Komisyonu (Başlıca ülkelerden gelen turistler. Soldan Sağa sırayla: ABD, Britanya, Almanya, Çin, İspanya )

France Bleu haber sitesine göre, Paris’e gelen turistlerin ekonomiye katkısı 21,5 milyar avro (yaklaşık 129 milyar lira). Verilere göre 2,8 milyon ziyaretçiyle ABD’liler başı çekerken, 2 milyon Britanyalı ve yaklaşık birer milyon Alman ve Çinli turist onları takip etti.

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Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre 2018’de Fransa’yı yaklaşık 90 milyon yabancı turist ziyaret etti.

*17 Kasım 2018’de akaryakıt zamları sonrası başlayan ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri, kısa sürede kitleselleşmişti. Fransız hükümeti zamları askıya almış ancak ‘Sarı Yelekliler’ bunu yeterli bulmamış, eylemlerin süreceğini bildirmişti. Hükümet son olarak zamların iptal edildiğini duyurmuştu. Eylemlerler kitleselliğini kaybetse de sürüyor.