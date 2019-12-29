Türkiye’nin zenginleri Malta vatandaşlığına geçmeye devam ediyor: 78 isim açıklandı

Malta hükümeti, geçen sene Türkiye’den 78 kişiye vatandaşlık verildiğini duyurdu.

Fotoğraf (Arşiv): Reuters

Türkiye’nin sayılı zenginleri Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ‘Citizenship by Investment’ (Yatırımla Vatandaşlık) programından faydanlanmaya devam ediyor.

Reklam

2017 yılında, yasaya uygun şekilde en az 650 bin avroluk (yaklaşık 4.3 milyon lira) gayrimenkul yatırımıyla vatandaş olmaya hak kazananlar arasında Sabancılar da bulunuyordu.

Malta hükümeti her yılın sonunda bir önceki sene vatandaşlık alanların listesini duyuruyor.

Cumhuriyet’ten İsmail Şahin’in haberine göre Malta Cumhuriyeti, resmi gazetesinin 27 Aralık 2019 tarihli sayısında 2018’de Malta vatandaşlığına geçen isimlerin listesini yayınladı.

Reklam

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı listede dikkat çeken isim olurken, Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, Tekfen Holding kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker’in kızı Meltem Berker de Malta vatandaşı olmaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. Listede bu yıl da Karamancı ailesinden isimlerin yer aldığı belirtildi.

2018’de Malta vatandaşlığı alan Türkiye’den 78 isim şöyle:

Asya Duru Akın, Alişan Sağlam, Ali Alphan Pekgöz, Ayca Eren Kumcuoğlu, Aydın Çamlıbel, Aynur Kutal, Ayse Pınar Topçuoğlu, Ayşegül Bensel, Ayşegül Çamlıbel, Barış Şaka, Başak Karslıgil, Belgin Şerbetçi, Bulut Zencir, Burak Çelebi, Burak Tombul, Can Gündoğdu, Canan Gündoğdu, Cansu Açık, Ceyhun Zincirkıran, Deniz Yıldız, Deniz Divrik, Dina Topbaş Mütevelli, Duygu Akın, Ebru Büyükbayrak, Ece Çamlıbel, Ece Kilit, Ece Nur Kumcuoğlu, Ela Begüm Kumcuoğlu, Emine Kamışlı, Erem Demircan, Eren Ege, Ertuğ Kumcuoğlu, Esra Aybike Kumcuoğlu, Gül Demiray, Gülbahar Özgür, Gülden Saka, Gürsel Tombul, Haldun Kilit, Hale Seval, Hasan Tonbul, İbrahim Ulaş Şahin, İclal Divrik, İrfan Emre Eren, İsmail Kahraman, Kerim Hakan Bensel, Can Kurtçu, Kuzey Tonbul, Mahir Şahin, Mehmet Gündoğdu, Melis Pekgöz, Meltem Berker, Mert Zorlular, Murat Karamancı, Naci Topçuoğlu, Nadire Sibel Pekgöz, Necati Sedat Zincirkiran, Necdet Hakan Karslıgil, Necla Topçuoğlu, Neşe Koçkar, Numan Cavit Yücel, Onun Pekgöz, Orçun Ağladıoğlu, Pınar Demircan, Sadi Emre Büyükbayrak, Salih Usta, Seda Erin Eren, Şehnaz Karamancı, Selda Özkök, Selin Açık, Selin Demircan, Seren Özgür, Simge Tonbul, Şirin Şahin, Talita Özkök, Ümit Ertuğ Kumcuoğlu, Yener Nerke Yeni, Zeynep Şahin, Zöhre Şahin.