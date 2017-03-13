Türkiye’nin yerinde bulunan ilk heykeli Kibele’nin kalesine taşocağı tehdidi

Ordu’da geçen yıl gün yüzüne çıkan Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi, her gün onlarca dinamitin patladığı taş ocağının tehdidi altında.

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Kurul Kalesi’nde devam eden kazıda 200 kilo ağırlığında ve 100 santim boyunda Ana Tanrıça Kibele heykeli bulunmuştu. Türkiye’nin yerine bulunan ilk heykelini yine ‘yerinde’ 15 bin kişi ziyaret etmiş, heykel ardından müzeye götürülmüştü.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre Kurul Kayalıkları’nın bulunduğu bölgede arkeolojik çalışmalar sürerken bir yandan da taş ocağı her gün onlarca dinamit patlatıyor.

Kalenin çevresi 1996’de koruma kurulu kararınca 1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak kabul edilmişti. Ardından da taşocağının ruhsatı iptal edildi.

Taşocağının sahibi Kırca Mühendislik, 2011 yılında ocak ile kalenin ayrı kaya kütleleri üzerinde bulunduğunu öne sürerek sit alanının daraltılmasını talep etti.

Mahkemenin istediği bilirkişi raporunda kale yerleşiminin tamamen yok olabileceği uyarısı yapıldı ancak kazıları yürüten Prof. Dr. Yücel Şenyurt, taşocağının bulunduğu alanın arkeolojik sitten çıkarılabileceğini belirtti. Mahkeme de ocağın arkeolojik sit alanının dışına çıkarılmasını onayladı.

Belediye başkanı tepkili

Kibele heykelinin gün yüzüne çıkmasını sağlayan kazı çalışmalarına yılda 1 milyon TL destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise mahkemenin kararına ve Şenyurt’a tepkisini şöyle dile getirdi: “Bakanlığın 50 bin liralık arkeolojik desteğini yılda 1 milyona çıkarttık. Kibele işin lokomotifi oldu. Kalenin girişinde heykel bulunması, içeride neler çıkacağına işaret. İki haftada 15 bine yakın ziyaretçi geldi. Taşocağına benden önceki dönemde ruhsat verilmiş. Biz hem valilik hem Kültür Bakanlığı hem de büyükşehir olarak hukuki süreçte tamamen doğallığı, Kibele ve kaleyi koruma, geçmişten kaynaklanan ihmalleri düzeltme yönünde çalışmalara başladık. O vahşi, o yaralı bölüm gönlümüzü yaralıyor. En kısa sürede düzelteceğiz.”