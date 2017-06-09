Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Amerikan yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) referandum kararını ‘takdir’ etti.

KBY önceki gün 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleneceğini açıklamış, Türkiye kararı ‘vahim bir hata’ olarak değerlendirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Washington’da düzenlediği basın toplantısında referandumun Irak’ın iç meselesi olduğunu söyledi.

Meşru özleme takdir

“Birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak’ı destekliyoruz. Irak Kürdistanı’nın meşru özlemlerini anlıyor ve takdir ediyoruz” diyen Nauert Kürt yetkililere referanduma gitmenin, önceliklerden kaçınılacağına yol açabileceğine ilişkin endişelerini aktardıklarını da ifade etti: “Bu öncelikler, IŞİD’in yenilgiye uğratılması, istikrar sağlanması, yerinden olmuş kişilerin geri dönüşü, bölgedeki ekonomik krizden kurtulmak ve bölgenin iç siyasi uyuşmazlıklarını gidermek. Bölgesel otoriteleri, Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin geleceği arasındaki kapsamlı konularda Irak hükümeti ile etkileşime girmeye teşvik ediyoruz.”

Bağımsızlığa kapı kapatılmadı

Nauert, “Irak Kürdistanı’nın meşru özlemleri dediniz. Yani bağımsızlığın Kürtlerin meşru bir özlemi olduğuna inanıyor musunuz?” yolundaki soruya da şu yanıtı verdi: “Tabii ki Kuzey Irak’ta da, Irak hükümetinde de dostlarımız var. Ancak her şeyden önce IŞİD”i yenmek zorundayız. Bu yapıldıktan sonra, bu gündeme getirebilecekleri bir şey.”