Türkiye’nin Trablus’taki elçilik binası yakınlarına füze atıldı

Türkiye ve İtalya’nın Libya’nın başkenti Trablus’taki elçiliklerinin yakınlarına füze saldırısı düzenlendi.

Fotoğraf. Reuters (arşiv)

Libya Ulusal Ordusu

Ülkenin doğusuna hakim General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA), Birleşmiş Milletler’in (BM) resmi otorite olarak gördüğü Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) kontrolündeki başkent Trablus’u ele geçirmek için bir yıl önce askeri operasyon yürütüyor. Bu kapsamda aylardır kente topçu ve havan birlikleriyle saldırıyor.

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BM’ye göre kentteki sivil ölümlerinin beşte dördü bir yıldır devam eden savaştan kaynaklanıyor. BM verilerine göre 2020’nin ilk çeyreğinde en az 131 sivil hayatını kaybetti.

Reuters’a konuşan Türk büyükelçi, elçiliğin yanındaki Yüksek Mahkeme binasına bir Grad füzesinin isabet ettiğini ve bir füzenin de Dışişleri Bakanlığı’nın yakınına düştüğünü söyledi.

İtalya Hafter’i kınadı

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter’dan İtalyan büyükelçilik konutu yakınlarının saldırıda isabet aldığını ve en az iki kişinin öldüğünü belirtti. Açıklamada, “İtalya, Hafter güçleri tarafından yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor” dendi.

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Türkiye iç savaşta GNA’ya askeri destek veriyor. Türkiye’nin desteği LNA’nın bazı bölgeleri kaybetmesine yol açarken, Hafter’in Libya’nın batısını ele geçirmek için başlattığı taarruz için de tehdit oluşturuyor.

Hafter, ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamış; Türkiye, ABD ve Rusya, Hafter’e tepki göstermişti.