Türkiye’nin temyiz talebi kabul edildi: Demirtaş davası AİHM’de tekrar görülecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili davada Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etti ve davanın AİHM Büyük Daire’de görüleceğini duyurdu.

Duruşmadan…

Adalet Bakanlığı, AİHM’nin 20 Kasım 2018’de Demirtaş’ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönündeki kararına, 18 Şubat 2019 tarihinde ‘Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi’ talebiyle itiraz etmişti.

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Türkiye’nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hakimden oluşan kurul, 19 Mart 2019 tarihinde verdiği karar ile söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi. Kararla birlikte davaya ilişkin Demirtaş’a ve hükümete görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Strazburg’da duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek.