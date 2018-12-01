Türkiye’nin tanıtım logosu değişiyor

Türkiye’nin tanıtımı için kullanılan logo değiştiriliyor.
Yeni tanıtım stratejisi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 yıldır kullanılan lale figürlü Türkiye logosunu değiştirmek için 2019 yılı ocak ayında reklam ihalesine çıkacak.
Firmalardan farklı mecralara adapte edilebilecek yaratıcı çalışmaların yer aldığı, ‘global’ niteliği kuvvetli dört reklam filmi senaryosu hazırlanması isteniyor.
Farklı hedef kitlelere hitap etmesi talep edilen reklam filmlerinde deniz-kum-güneş, kültür turizmi, müzelerin tanıtımı ve turizme ilişkin bilinçlendirme temaları kullanılacak.