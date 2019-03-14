Türkiye’nin talebi üzerine Kaşıkçı cinayeti şüphelileri için kırmızı bülten çıkarıldı

Interpol, Türkiye’nin talebi üzerine Cemal Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 20 Suudi hakkında kırmızı bülten çıkardı.
ABD’de Washington Post gazetesi yazarı olan Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulan 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.
Türkiye’nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. Bülten uyarınca 20 isim dünyanın her yerinde aranacak.