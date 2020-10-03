Türkiye’nin sorumluluk sahasında Yunanistan’dan Navtex

Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ilan ettiği iki yeni Navtex’in kendi sorumluluk alanında olduğunu belirterek Navtex’leri Antalya istasyonundan yeniden yayınladı.
Antalya Navtex İstasyonu, yetkisiz bir istasyonun, Türk Navtex servisi alanında bulunan koordinatlar için Navtex yayınladığını belirtti.
İstasyon, yetkili istasyon olarak kendilerinin denizcilerin emniyeti için Navtex’lerin yeniden yayınladığını dile getirdi.
Duyuruda, Yunanistan’ın 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapacağı ifade edildi.
Navtex, belirlenen koordinatlarda yapılacak eğitim, tatbikat gibi faaliyetler konusunda denizciler için yayınlanan mesajlara verilen isim.