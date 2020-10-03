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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin sorumluluk sahasında Yunanistan’dan Navtex

Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ilan ettiği iki yeni Navtex’in kendi sorumluluk alanında olduğunu belirterek Navtex’leri Antalya istasyonundan yeniden yayınladı.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Antalya Navtex İstasyonu, yetkisiz bir istasyonun, Türk Navtex servisi alanında bulunan koordinatlar için Navtex yayınladığını belirtti.

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İstasyon, yetkili istasyon olarak kendilerinin denizcilerin emniyeti için Navtex’lerin yeniden yayınladığını dile getirdi.

Duyuruda, Yunanistan’ın 6 ve 8 Ekim’de Doğu Akdeniz’de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapacağı ifade edildi.

Navtex, belirlenen koordinatlarda yapılacak eğitim, tatbikat gibi faaliyetler konusunda denizciler için yayınlanan mesajlara verilen isim.

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