Türkiye’nin sondajları nedeniyle: Kıbrıs’tan AB’nin genişlemesine veto tehdidi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri karşısındaki tavrını sertleştirmediği sürece Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesine yönelik herhangi bir anlaşmayı veto etme tehdidinde bulundu.

Türkiye’nin bölgede arama yaptığı Barbaros Hayreddin Paşa gemisi… Fotoğraf: CNN Türk

AB üyesi 28 ülkeden bakanlar, iki Balkan ülkesiyle resmi üyelik müzakerelerinin başlatılmasını görüşmek üzere bugün Lüksemburg’da bir araya geliyor.

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Ancak bugünkü toplantıyı hazırlayan diplomatlar, tüm AB devletlerinin oybirliğiyle destek vermesi gereken ortak yasal açıklama üzerinde anlaşmaya varamadı.

Diplomatların yaptığı açıklamaya göre Lefkoşa AB’den Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda daha sert yaklaşım sergilemesini talep ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, bu sondajların münhasır ticari alanını ihlal ettiğini söylerken, Türkiye, bölgenin kendi kıta sahanlığında olduğunu söylüyor.

Bugün yapılacak AB bakanları toplantısının taslak açıklamasında, Türkiye’nin ‘AB’den uzaklaşmaya devam ettiği’ belirtilerek Ankara ‘yasadışı’ sondajı durdurmaya çağrıldı.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde AB’den yaptırım talep edileceğini söylemişti.