Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin sondajları nedeniyle: Kıbrıs’tan AB’nin genişlemesine veto tehdidi

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin sondaj faaliyetleri karşısındaki tavrını sertleştirmediği sürece Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemesine yönelik herhangi bir anlaşmayı veto etme tehdidinde bulundu.

Türkiye’nin bölgede arama yaptığı Barbaros Hayreddin Paşa gemisi… Fotoğraf: CNN Türk

AB üyesi 28 ülkeden bakanlar, iki Balkan ülkesiyle resmi üyelik müzakerelerinin başlatılmasını görüşmek üzere bugün Lüksemburg’da bir araya geliyor.

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Ancak bugünkü toplantıyı hazırlayan diplomatlar, tüm AB devletlerinin oybirliğiyle destek vermesi gereken ortak yasal açıklama üzerinde anlaşmaya varamadı.

Diplomatların yaptığı açıklamaya göre Lefkoşa AB’den Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda daha sert yaklaşım sergilemesini talep ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, bu sondajların münhasır ticari alanını ihlal ettiğini söylerken, Türkiye, bölgenin kendi kıta sahanlığında olduğunu söylüyor.

Bugün yapılacak AB bakanları toplantısının taslak açıklamasında, Türkiye’nin ‘AB’den uzaklaşmaya devam ettiği’ belirtilerek Ankara ‘yasadışı’ sondajı durdurmaya çağrıldı.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde AB’den yaptırım talep edileceğini söylemişti.

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Ankara, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sondajıyla ilgili açıklamasına yanıt vererek, ”Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar” dedi.

MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

‘Cumhur ittifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile ‘millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayında gerçekleşen tartışma programı sonrası 23 Haziran seçimindeki muhtemel oy dağılımına ilişkin yapılan anket, yüzde 44 İmamoğlu, yüzde 42.5 ise Yıldırım olarak sonuçlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...