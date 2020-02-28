Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten BM’nin haberi yok

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü (UNHCR) Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten haberinin olmadığını ve Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sınıra doğru ilerlediğini gösteren bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti. Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

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Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı’ya hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini bildirmişti.

Gazetecilerin sorularını Cenevre’de yanıtlayan UNHCR Sözcüsü Babar Baloch, “Bu konuda bize ulaşan herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sınır bölgesinde de gözle görülür bir hareket olduğuna dair bir rapor görmedik” dedi.

Baloch, yılın ilk iki ayında yaklaşık 6 bin mültecinin çoğunlukla deniz yoluyla Türkiye’den Yunanistan’a geçtiğini söyledi.