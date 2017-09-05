Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Türkiye’nin Schengen’le imtihanı: ‘AKP seçmeni ilgisiz, hükümet ağırdan alıyor’

Share6
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 7

 

AKP’nin, seçmen kitlesine yönelik yaptırdığı anketlerin sonuçları doğrultusunda Avrupa’ya Türklerin vizesiz seyahatini sağlayacak Schengen’i hayata geçirmede ‘ağırdan aldığı’ bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre AB ile Türkiye arasında geçen yılın mart ayında imzalanan anlaşma, Türkiye’nin  Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) değişikliğe gitmemesi nedeniyle hayata geçmedi.

Reklam

Hükümetin vize serbestisinin önünü açacak değişiklikleri yapmamasında, AB’ye seyahat eden kitlenin büyük çoğunluğu olmayan kendi seçmenlerinin etkili olduğu belirtildi.

Üst düzey bir Türk yetkili şu bilgiyi verdi: “AKP’nin yaptırdığı anket ve seçmen kitlesi üzerindeki çalışmalar, ‘Avrupa’ya vizesiz seyahat’ olanağına ilgi olmadığını gösterdi. Bu nedenle de hükümet bunu askıya aldı.”

Schengen’de kim var kim yok?

Türkiye’nin vize serbestisi için yerine getirmediği beş kriter

Avrupa Komisyonu vize muafiyeti için yeşil ışığı yaktı

Dünyanın en pahalısı: Schengen uyumlu pasaportlar 1 Haziran’dan itibaren dağıtılacak

Share6
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 7

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...