Türkiye’nin ‘risk primi’ İdlib saldırısının ardından dört ayın zirvesinde

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi, İdlib’de TSK’ya yönelik saldırıda 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla dört ayın zirvesi olan 351 baz puana yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.

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CDS, yatırımcılar tarafından hükümetlerin veya şirketlerin borçlarını ödememe riskini sigortalamak için kullanılan bir araç. Bu yüzden, CDS hacmindeki ani yükselişler çoğu zaman borç ihraçlarındaki büyük artışları ve artan baskıları işaret edebiliyor.

IHS Markit verilerine göre, Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler dünkü kapanışa kıyasla 25 baz puan yükseldi.

CDS’ler yılbaşında 20 ayın en iyi risk iştahına işaret eden 240 puanda bulunuyordu.