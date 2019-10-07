Türkiye’nin olası Suriye operasyonu için Rusya ve AB’den uyarı

Rusya, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini tekrarladı. Avrupa Birliği (AB) ise ‘Suriye’de ‘sürdürülebilir bir ortama’ askeri yöntemlerle ulaşılamayacağını’ savundu.

Beyaz Saray’ın bu sabahki açıklamasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapmayı planladığı operasyon için yakında harekete geçeceğine dikkat çekilerek ABD güçlerinin buna destek vermeyeceği belirtilmişti. ABD güçlerinin Türkiye sınırı boyunca Tel Abyad ve Resülayn’da iki gözlem noktasını boşalttığı bildirilmişti. Son olarak üst düzey bir Türk yetkili operasyonun sahadaki değişikliklere göre her an olabileceğini, ancak Türkiye’nin ABD askerlerinin operasyon bölgesinden çekilmesini beklemesinin de kuvvetle muhtemel olduğunu söylemişti. Yetkili bu sürenin bir haftayı bulabileceğini de belirtmişti.

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Moskova’nın ‘Türkiye’nin Suriye toprak bütünlüğü konusunda Rusya’nın fikirlerine katıldığının’ farkında olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Türk mevkidaşlarımızın bütün durumlarda bu tutuma sadık kalacağını umuyoruz” dedi.

Peskov ayrıca Moskova’nın yasadışı askeri varlıkları bulunan bütün yabancı askeri güçlerin Suriye’yi terk etmesi gerektiği görüşünü tekrarladı.

‘Suriye’de ‘sürdürülebilir bir ortama’ askeri yöntemlerle ulaşılamaz’

AB, ABD’nin birliklerini beklenmedik bir şekilde bölgeden geri çekme kararının ardından Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon konusunda uyardı.

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Avrupa Komisyonu Sözcüsü basın bilgilendirme toplantısında şöyle dedi: “Türkiye ve ABD’den durumla ilgili yapılan açıklamalar ışığında, Türkiye’nin haklı endişelerini dikkate alsak da, AB’nin en başında beri ‘sürdürülebilir bir ortama’ askeri yöntemlerle ulaşılamayacağını söylediğini doğrulayabiliriz.“