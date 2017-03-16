Türkiye’nin ‘özgürlük tablosu’: 15 ayda 264 toplantı ve gösteriye müdahale

Türkiye’de 15 ayda 264 ‘barışçıl gösteri’ye müdahale edildiği saptandı.

Bu rakama, referandum öncesi ‘Hayır’ kampanyası yapanalara yönelik saldırılar dahil değil.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin Sivil Düşün AB Programı Aktivist Desteği kapsamında yayınladığı ‘Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu’nda 1 Ocak ile 10 Kasım 2016 arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aykırı olarak toplantı ve gösteri hakkının defalarca ihlal edildiği gözler önüne serildi.

‘En çok biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi’

Rapora göre sadece 15 ayda müdahale edilen barışçıl gösteri sayısı 264.

Biber gazı ve tazyikli su kullanımı en sık kullanılan müdahale biçimi olarak kayda geçti. İkinci olarak başvurulan müdahale biçimi ise darp, coplama ve kalkanla itme.

Müdahaleye maruz kalan gösterilerin 160’ı basın açıklaması, oturma eylemi, gösteri yürüyüşü, 28’i kutlama, 16’sı anma, sekizi stand açma, bildiri dağıtma, çadır kurma, beşi karşıt gösteriler ve beşi de diğer gösterilerdi.

32 etkinlik müdahaleye rağmen gerçekleştirildi, 183’ü ise yapılamadı. İhtara rağmen dağılmamak, yasadışı slogan atmak gibi müdahale gerekçeleri yanında yapılan basın açıklamasında yer alan ifadeler de müdahale gerekçesi olabildi.

Anayasada ‘barışçıl toplantı hakkı’nın tanındığına dikkat çekilen raporda, şu tespitlere yer verildi: “Ancak, hakkın içeriğini düzenleyen toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu, hakkı sınırlama yetkilerini geniş tutarak Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce korunan hakkı kısıtlamaktadır. Uluslararası standartlar, yalnızca acil bir şiddet tehlikesi yaratan toplantı içeriklerinin engellenmesini uygun bulmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin güç kullanımında orantısızlık ve yaygınlık önemli bir problemdir.”

Türkiye’nin referandum sürecine girmesiyle ‘Hayır’ kampanyası yapanlara yönelik olarak da 100’den fazla sözlü ve fiziki saldırı gerçekleşti.