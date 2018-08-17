Türkiye’nin Oscar adayı: Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’

Türkiye’nin Oscar adayı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ‘Ahlat Ağacı’ oldu.

Uzun yılların ardından köyüne dönen genç bir yazar adayının babasının borçları altında ezilmesini konu eden film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Reklam

‘Ahlat Ağacı’nda komedi filmleriyle tanınan Murat Cemcir ve ‘Güldür Güldür Şov’dan bilinen Doğu Demirkol’un yanısıra Bennu Yıldırımlar, Tamer Levent, Serkan Keskin, Ercüment Balakoğlu, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermik, Kubilay Tunçer ve Ahmet Rıfat Şungar da oynuyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan’ın yazdığı filmin görüntü yönetmeni ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki.

Reklam

Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ‘Ahlat Ağacı’ dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Film, festivalde ödül alamadı. Saygın İngiliz gazetesi Guardian’ın sinema yazarının beş yıldız verdiği filmin IMDB puanı da 10 üzerinden 9.4.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD’de yapılacak 91. Akademi Ödülleri (Oscar) Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

12 filmin değerlendirildiği kurulda, ‘Ahlat Ağacı’, ‘Türkiye’nin Yabancı Dilde Oscar Adayı’ olarak belirlendi.