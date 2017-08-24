Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ oldu

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Türkiye, Oscar’a aday tercihini ‘Ayla’ filminden yana kullandı.

En prestijli film yarışması olan Akademi Ödülleri’nin (Oscar) 90’ıncısı, ABD’de 4 Mart 2018’de yapılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurula, Oscar’a aday gösterilmek için 13 film başvurdu.

Kurul, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Ayla’yı Türkiye’nin ‘en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı’ seçti.

Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jin’in yer aldığı film, Kore savaşında yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.