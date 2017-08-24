Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Türkiye’nin Oscar adayı ‘Ayla’ oldu

Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

Türkiye, Oscar’a aday tercihini ‘Ayla’ filminden yana kullandı.

En prestijli film yarışması olan Akademi Ödülleri’nin (Oscar) 90’ıncısı, ABD’de 4 Mart 2018’de yapılacak.

Reklam

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurula, Oscar’a aday gösterilmek için 13 film başvurdu.

Kurul, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Ayla’yı Türkiye’nin ‘en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı’ seçti.

Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jin’in yer aldığı film, Kore savaşında yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.


Share
Pin
Pocket
+1
Flip
WhatsApp
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 24 Ağustos 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiğini savundu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...