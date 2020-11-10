Türkiye’nin Oscar adayı: 7. Koğuştaki Mucize

Türk lirasında yaşanan yüzde 5’in üzerindeki değer artışı 2018 üçüncü çeyrekten beri en büyük yükseliş olurken, uzmanlara göre bu, yabancı yatırımcıların Türkiye pozisyonlarını artırmak için aslında ne kadar istekli olduğunu gösterdi.