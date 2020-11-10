Türkiye’nin Oscar adayı: 7. Koğuştaki Mucize

Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’ Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘7. Koğuştaki Mucize.’
Bakanlık açıklamasına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.
Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, kurul tarafından Türkiye’nin ‘en iyi uluslararası film’ Oscar adayı olarak belirlendi.
Filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.