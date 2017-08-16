Türkiye’nin ‘Öksüz notası’na Almanya’dan yanıt: Bizde bilgi yok

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Türkiye’nin ‘FETÖ’ firarisi Adil Öksüz için nota verdiği Almanya, “Bizde bilgi yok” yanıtını verdi.

Darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz’ün Almanya’da olabileceğine dair çeşitli iddialar dile getirilmişti.

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Türkiye de Almanya’ya nota vererek Öksüz’ün bu ülkede bulunduğuna ilişkin ihbarların araştırılmasını talep etmişti.

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre Alman diplomatik kaynaklar, Türk makamlara “Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” yanıtını verdi.

Alman yetkililer, Öksüz’le ilgili kendilerine sığınma başvurusuyla ilgili bir bilgi iletilmediğini bildirdi.

DW’nin haberinde Almanya’nın uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle sığınma başvurusunda bulunanlarla ilgili resmi açıklama yapmayıp bilgi vermediği de ifade edildi.

‘Çelişkili ihbarlar’

Türkiye’nin notasında basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği belirtilerek, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve gerekli araştırmanın yapılması da istenmişti.

Diplomatik kaynaklar, Öksüz hakkındaki haberlerin çelişkili olduğunu, aynı anda aynı kişinin farklı kentlerde olduğu yönünde iddiaların bulunduğu bilgisini verdi.

Bilgilerin bazı kişilerin ihbarlarına dayandırıldığına dikkati çeken kaynaklar, benzer iddiaların firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara hakkında da dile getirildiğini bildirdi.

Alman makamlar, Türkiye’yi hukuka uygun biçimde iade talebinde bulunmadığı, hukuka uygun talepte bulunmalarını istediklerinde de cevap alamadıklarını savundu.