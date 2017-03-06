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‘Türkiye’nin nabzı’: Her dört kişiden biri başka bir ülkede yaşamak istiyor

Metropoll Araştırma’nın Şubat 2017 tarihli ‘Türkiye’nin Nabzı’ raporuna göre, Türkiye’de yaşayan her dört kişiden biri başka bir ülkede yaşamak istiyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma şirketinin Twitter hesabından duyurduğu araştırma sonuçlarına göre, toplumun dörtte birinden fazlası imkanı olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini söylerken bu oran, genç yetişkinler arasında üçte bire kadar çıkıyor.

18 ila 34 yaş arasındaki yurttaşların yüzde 31’i Türkiye’den gitmeyi tercih ediyor.

Eğitim durumuna göre dağılıma bakıldığındaysa, yüzde 35.9’la en çok üniversite mezunlarının, seçmen dağılımı göz önününde bulundurulduğunda ise yüzde 45.9’la en çok HDP seçmenin başka bir ülkede yaşamak istediği görülüyor.

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