Türkiye’nin manşetine yanıt vermişti: Soner Yalçın’ın iki yazısına erişim engeli 

Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın, Türkiye gazetesinin ‘Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir’ manşetine yanıt verdiği iki yazısına erişim engeli getirildi.
‘Gülen’in tezini sürdürüyor’
Odatv’de yer alan habere göre Yalçın ‘Artçı darbe’ ve ‘Beş taş oynuyorlar’ başlıklı yazılarında, Fethullah Gülen’in ’15 Temmuz’u ulusalcılar yaptı’ tezinin, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Nuri Elibol’un güvenlik birimlerine dayandırdığı haberiyle sürdürüldüğünü savunuyordu.
Türkiye gazetesinin sahibi olduğunu öne sürdüğü Işıkçılar Cemaati’nin ilişkilerini irdeleyen Yalçın, söz konusu haberin hedefinin ‘Avrasya açılımı’ olduğunu söylüyordu.
Aynı günde erişim engeli kararı
Elibol’un ‘kişisel hakları ihlal’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu aynı günde karara bağlayan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Yalçın’ın iki yazısı için erişim engeli kararı aldı.
Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş, AKP’nin kurucularından, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘jet’ tahliyesiyle gündeme gelmişti.