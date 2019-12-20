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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimali Rusya’yı endişelendiriyor

Rusya Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme ihtimalinin büyük endişe yarattığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya ile yapılan anlaşmayı ‘Sevr’in tersyüz edilmesi’ diye niteleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asker gönderilmesine ilişkin, “Böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye’ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir” demişti.

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Yunanistan anlaşmaya ‘hukuksuz’ deyip BM’ye itirazda bulunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Önümüzdeki günlerde Türk heyetiyle Libya konusunu Moskova’da görüşeceğim” demişti.

Interfax’ın Rus dışişleri kaynağına dayandırdığı habere göre Türkiye ile Libya’nın uluslararası tanınmış hükümeti arasındaki güvenlik anlaşmasının Rusya için pek çok soru işareti taşıdığı belirtildi.

Libya’nın uluslararası tanınırlığı bulunan hükümeti dün Türkiye ile güvenlik anlaşmasını onayladığını duyurmuştu.

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