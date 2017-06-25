Türkiye’nin Körfez’in ‘talep listesi’ne itirazı var: Katar’daki üssün krizle bağlantısı yok

Dışişleri Bakanlığı, Katar’ın ülkedeki Türk üssünü kapatmasını isteyen Körfez ülkelerine seslendi: “Krizle bağlantısı yok.”

Terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle Katar’ı ablukaya alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, ülkeye 10 gün süre vererek taleplerini iletmişti.

Talepler arasında Katar’daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Katar’ın 13 maddelik talep listesini reddettiği belirtilmişti.

ABD ise Katar’ın talepleri incelemeye aldığını duyurmuştu.

‘Krizle bağlantısı yok’

Bakanlık sözcüsü büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, krizin halen aşılamamış olması nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi.

“Bu krizle Katar’la 2014 yılında imzaladığımız anlaşma uyarınca yürüttüğümüz askeri üs kurma çalışmaları arasında bir bağlantı göremiyoruz” diyen sözcü, TSK’nın Katar’a konuşlanmasının amacının ‘bölgenin güvenliğine katkı yapmak ve ülkeye askeri eğitim desteği sağlamak’ olduğunu kaydetti.

Müftüoğlu şöyle devam etti: “Bu faaliyetlerimiz herhangi bir ülkeye karşı değildir. Türkiye’nin tüm Körfez ülkeleriyle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında stratejik diyalog mekanizması mevcuttur. Katar’da askeri üssümüzün kurulması Körfez İşbirliği Konseyi’yle bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik ortak vizyonumuzla uyumludur. Esasen, bölge ülkelerindeki diğer yabancı askeri üsler veya unsurlar gibi bizim Katar’daki askeri mevcudiyetimiz de iki ülke arasında egemenlik yetkilerine dayanarak alınan bir karara dayanmaktadır.”