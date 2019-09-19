Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu yedi ayda 126 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası (MB) Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stokunun yılın ilk yedi ayında yüzde 7.9 artarak 126 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stoku ise 179.2 milyar dolar.

Fotoğraf: Reuters

MB verilerine göre temmuz sonu itibariyle 2018 yıl sonuna göre bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.6 artışla 59.2 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12.2 artışla 60.3 milyar dolara yükseldi.

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Orjinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç stoku haziran sonu itibariyle 179.7 milyar dolarken, temmuz sonu itibariyle 179.2 milyar dolara geriledi. Bu borç stokunun 20.2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleriyle iştiraklere borçlarından oluşuyor.

Bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli krediler ilk yedi ayda yüzde 3.3 azalarak 10.7 milyar dolara geriledi.

Yurtdışı yerleşiklerin döviz hesapları yüzde 7.6 arttı

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7.6 oranında artarak 20.4 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 6.7 oranında artışla 13.9 milyar dolara yükseldi.

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Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1.0 oranında artışla 14.2 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.8 artarak 41.8 milyar dolara yükseldi.

Özek sektörün kısa vadeli borcu 95.9 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde tablo şöyle:

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ilk yedi ayda yüzde 4.9 artışla 23.6 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.5 artışla 95.9 milyar dolara çıktı.

Toplam borç stokunun yüzde 18.2’si kamu sektörünün, yüzde 3.6’sı Merkez Bankası’nın ve yüzde 78.2’si özel sektörün borcu.

Alacaklı bazında incelendiğinde ise tablo şöyle:

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0.5 artışla 48.7 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 13.3 artışla 76.7 milyar dolara yükseldi.

2018 yıl sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 49.5 azalarak temmuz sonu itibarıyla 50 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 521 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 51.2’si dolar cinsinden, yüzde 30.1’i avro cinsinden, yüzde 13.2’si TL cinsinden ve yüzde 5.5’i diğer döviz cinslerinden.