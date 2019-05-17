Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 120 milyar dolara dayandı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibariyle 2018 sonuna göre yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku 57.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 5.2 artarak 56.3 milyar dolar düzeyine geldi.

Reklam

Özel sektörün payı yüzde 77.5

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19.2, Merkez Bankası’nın yüzde 3.3, özel sektörün ise yüzde 77.5 paya sahip olduğu gözlendi.

Borçlu bazında tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.7 artarak 24.4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.9 artarak 89 milyar dolar oldu.

Veriye göre mart sonu itibariyle, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.4 milyar dolar düzeyinde belirlendi.

Reklam

Söz konusu stokun 21.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Bir yılda 60.4 milyar dolar ödeme

Öte yandan dün açıklanan özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu martta 3.3 milyar dolar azalarak 12.1 milyar dolar olurken, bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemeleri ise toplam 60.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

MB verilerine göre 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 127 milyon dolar artarak 210.2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019’da en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 9 milyar dolar ile mayıs ayında yapılacak.