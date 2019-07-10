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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin Kıbrıs sondajına bir kınama da ABD’den: Bu faaliyetlere son verilmeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında sondaj çalışmalarını durdurması için çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Halihazırda adanın batısında hidrokarbon bulmak için sondaj yapan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, adanın doğusunda hidrokarbon için sondaj yapacağı Magusa körfezi açıklarına varmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bu provokatif adım bölgede gerilimi yükseltiyor. Türk yetkililerden bu faaliyetlere son vermeleri ve tüm taraflara itidalli olmaları, bölgede gerilimi artıran hareketlerden kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimi de ikinci sondaj gemisinin ada açıklarına gelmesini karasularının ihlali olarak niteleyip kınarken, Avrupa Birliği ise arama çalışmalarının endişe verici olduğunu bildirdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin hidrokarbon aradığı yerlerin kendi münhasır ekonomik bölgesi olduğunu iddia ediyor. Türkiye ise Kıbrıs’ın batısında sondaj yaptığı alanın kendi sahanlığında kaldığını, doğusunda sondaj yapacağı alanda arama hakkının ise KKTC tarafından TPAO’ya verildiğini belirtiyor.

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