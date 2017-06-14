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Türkiye’nin Katar elçisine göre sorun BAE’nin ‘hazımsızlığı’: Trump’la işler değişti


 

Türkiye’nin Körfez ülkelerince diplomasi ve ulaşım ablukasına alınan Katar’daki büyükelçisi Fikret Özer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’la görüşmesinin ardından işlerin değiştiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten İpek Yezdani’ye konuşan Özer,  “Herhalde ‘Biz ne yapsak Amerika bizi destekler’ düşüncesi olmuş olsa gerek, bu derece sert ve keskin bir tavrı oldu. Yani Trump’ın gelişiyle ne olduysa bir şeyler oldu” dedi.

‘BAE başat ülke olmak istiyor’

Özer, Katar’a yönelik ablukanın gerekçesi olarak da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Katar’ın FIFA 2022 Dünya Kupası’nı almasını ‘hazmedememesini’ gösterdi: “Katar Körfez ülkeleri arasında en zengin olanı, 100 bin doları aşan milli gelirleri var. Aynı zamanda bölgede bir yumuşak güç olmuş. Örneğin Katar’ın El Cezire televizyonu dünyanın sayılı kuruluşları arasında ama şimdi Suudi Arabistan ‘Bu kurumu kapatın’ diyor. BAE de buranın FIFA 2022 Dünya Kupası’nı almasını hazmedemiyor. BAE, kendisi Körfez’de başat ülke olmak istiyor. Ayrıca BAE’nin, Müslüman Kardeşler konusunda da bir hassasiyeti var ancak Müslüman Kardeşler’in bulunduğu tek ülke Katar değil, Kuveyt’te, Umman’da da mevcut.”

‘Asker sevkiyatı Katarlıları rahatlattı’

Türkiye’nin Katar’a asker sevk etme kararı almasının Katarlıları ‘rahatlattığını’ savunan Özer şunları söyledi: “Çünkü o günlerde Suudi Arabistan, Katar sınırına asker yığıyor diye bir söylenti vardı. Zaten Türkiye’nin bu tavrı, BAE ve Suudi Arabistan’ın söylemlerini de etkiledi. Bizim Katar’daki askeri varlığımız, bölgenin güvenliğine yönelik bir mevcudiyet. Şu anda üste 95 askerimiz var, bu sayının 5000 askere kadar genişlemesi söz konusu. Katar, psikolojik bakımdan da askerlerin mümkün olan en kısa sürede gelmesini arzu edebilir.”

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