Türkiye’nin İncirlik izni vermediği Alman vekiller, Konya’daki NATO üssüne gelecek

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Türkiye’nin İncirlik Üssü’ne ziyaretine izin vermediği Alman parlamenterler, Konya’daki NATO üssünü ziyaret edecek.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Alman parlamentosunun basın ofisinden yapılan açıklamada yedi vekilin ziyaretinin 17 Temmuz’da gerçekleştireceği belirtildi.

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Ziyaretin gerekçesi olarak da IŞİD karşıtı operasyonlara destek veren Almanya’nın katılımının inceleneceği ifade edildi.

Konya’daki NATO üssünde 20 ila 30 Alman askeri görev yapıyor.

Daha önce Türkiye Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaretine tüm ısrarlara rağmen izin vermemişti.