Türkiye’nin ilk ‘vampir dizisi’: BluTV yapımı ‘Yaşamayanlar’dan yeni tanıtım

Türkiye’nin ‘Yaşamayanlar’ adlı ilk ‘vampir dizisi’nden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Online film ve dizi platformu BluTV’nin yeni dizisi ‘Yaşamayanlar’ın başrollerinde Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Kerem Bursin, Nilperi Şahinkaya ve Selma Ergeç yer alıyor.

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Yönetmenliğini Alphan Eşeli’nin üstlendiği ve çekimleri geçen ay tamamlanan dizinin eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Dizi, hikayesini şöyle anlatıyor: “Dünya yalnızca bize ait sanıyorduk ama onlar aramızdalar ve elimizdeki her şeyi almaya kararlılar.”