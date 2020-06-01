Türkiye’nin ilk ‘unicorn’ girişimi: Oyun şirketi Peak 1.8 milyar dolara satıldı

ABD’li mobil oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak’i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Zynga satın alma işleminin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını öngörüyor.

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Açıklamaya göre anlaşma yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve ve 900 milyon dolarlık Zynga hisse senetlerinden oluşuyor. Peak, bu satış işlemiyle Türkiye’nin ilk unicorn girişimi olmayı başardı.

Peak Games

Peak’in Spades Plus, Gin Rummy Plus ve Okey gibi oyunları da Zynga tarafından 2017 yılında 100 milyon dolara satın alınmıştı.

Yatırım dünyasında en az 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere ‘unicorn’ (tek boynuz) adı veriliyor. Bu konuda dünya genelinde ilk akla gelenler Uber, Xiaomi, Airbnb, SpaceX ve Spotify gibi girişimler olurken, Türkiye’de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşamamış ama bu unvana en yakın olan girişim ise Yemeksepeti olarak gösteriliyordu.

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Peak’in sitesinde satışla ilgili yayınlanan açıklama şöyle:

“Merhaba,

10 yıl önce yanımıza hayallerimizi de alarak yola çıktık.

Dünyanın her yerinden milyonlarca insanın hayatına dokunan bir teknoloji şirketi olmak, bu hayallerden sadece birisiydi.

Bugün global mobil oyun pazarının en büyük şirketlerinden biriyiz.

193 ülkede yüz milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz.

Ve daha yeni başlıyoruz…

Biz Türkiye’de doğmuş bir takımız ve ülkemizin müthiş insan potansiyelini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz.

Zynga ile yaptığımız anlaşmanın hem ülkemiz hem de bizim için yepyeni başarıların habercisi olduğuna inanıyoruz.

Peak olarak İstanbul’dan çalışmaya, üretmeye ve elbette daha büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz.”

Zynga, 2012 yılında kurulan ve bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunduran Türk mobil oyun şirketi Gram Games’i de 2018 yılında 250 milyon dolara satın almıştı.