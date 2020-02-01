Türkiye’nin ilk uçak gemisi test hazırlık aşamasına girdi

İstanbul Sedef Tersanesi’nde yapımı süren ilk uçak gemisi ‘TCG Anadolu’ ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Türkiye’nin ilk çok maksatlı amfibi hücum gemisi ‘TCG Anadolu’nun Tuzla Sedef Tersanesi’ndeki inşasında sona yaklaşıldı. Uçak gemisi, ana tahrik ve sevk sistem entegrasyonunun tamamlanmasının ardından, liman test hazırlıkları için, özel olarak hazırlanmış cep rıhtımına alındı.

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Geçen yıl denize indirilen geminin inşasının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri’nin amiral gemisi olarak nitelendirilen ‘TCG Anadolu’, 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan ‘TCG Anadolu’nun bin 410 metrekarelik tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı mevcut. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, altı iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi ve 900 metrekarelik hangar yer alıyor. Gemi, ayrıca altı adet F-358, dört adet Atak helikopteri, sekiz adet orta yük nakliye helikopteri, iki adet Seahawk genel maksat helikopteri ve iki adet insansız hava aracının inebileceği kapasiteye sahip bulunuyor.