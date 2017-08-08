Türkiye’nin ilk ‘profesyonel’ internet dizisi ‘Masum’ televizyon ekranına geliyor

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Türkiye’nin ilk ‘profesyonel’ internet dizisi ‘Masum’, televizyonda yayınlanacak.

Berkun Oya’nın kaleme aldığı tiyatro oyunu ‘Bayrak’tan uyarlayarak senaryosunu yazdığı BluTV dizisi ‘Masum’da Haluk Bilginer, Ali Atay, Nur Sürer, Serkan Keskin, Bartu Küçükçağlayan, Okan Yalabık ve Tülin Özen yer alıyor. Dizinin yönetmeni ise ‘Çoğunluk’ ve ‘Rüzgarda Salınan Nilüfer’le adından söz ettiren Seren Yüce üstlendi.

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Sigara ve küfür gibi televizyon için ‘sakıncalı’ unsurları barındıran ‘Masum’un yayını merak konusu.

Sekiz bölümlük tek sezonuyla final yapan dizi, ilk bölümüyle 17 Ağustos günü Kanal D’de yayınlanacak.